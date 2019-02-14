Миронов — Кагарлицкому: у тебя есть конкурент в этом деле

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после матча с «Йокеритом» (5:3) пошутил над нападающим Дмитрием Кагарлицким, который был удалён до конца игры за неприличный жест в адрес скамейки финского клуба.

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«У тебя есть конкурент в этом деле», — написал Миронов в сторис своего «инстаграма», прикрепив фотографию массажиста москвичей Сергея Уланова.

Фото: «Инстаграм» Андрея Миронова

Напомним, в сезоне-2012/13 Уланов был дисквалифицирован на два матча за неприличный жест, который он показал форварду Тиму Стэплтону в матче с минским «Динамо» (2:3 Б).

В этом сезоне Кагарлицкий провёл 58 матчей и набрал 60 (23+37) очков. «Динамо» одержало пятую победу в последних шести матчах. Кроме того, бело-голубых продлили победную серию в играх с «Йокеритом» до 11 матчей.