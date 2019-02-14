Капризов: было бы приятно стать лучшим снайпером регулярного чемпионата

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2) прокомментировал выход на первое место в списке лучших снайперов лиги.

«Стараюсь побережнее относиться к моментам. Не скрываю, что было бы приятно стать лучшим снайпером регулярного чемпионата. Главное, чтобы команда выигрывала, а личные достижения на втором плане.

Первый гол — это игровой момент. Вей проехал мимо специально? Мне кажется, он меня видел и поднял клюшку. Мы понимаем друг друга, хорошо общаемся. Мне кажется, мы по ходу сезона все лучше играем. Он отлично видит площадку, с ним хорошо играть короткими передачами.

Второй гол получился нереальным? Не придумывайте, обычный гол. Где-то повезло, и передача отличная была из своей зоны", – цитирует Капризова «Спорт Бизнес Online».