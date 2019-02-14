Кекяляйнен: вы заинтересованы в Панарине и Бобровском? Сделайте предложение

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал возможный обмен российских хоккеистов Артемия Панарина и Сергея Бобровского, у которых заканчиваются контракты с клубом.

«Я всё ещё принимаю звонки от заинтересованных групп. Есть ли установленная цена на Панарина и Бобровского? Нет. Сделайте предложение, если вы заинтересованы. Не могу сказать, что несколько ближайших матчей будут оказывать серьёзное влияние на то, состоится обмен, или нет. Всё зависит от результатов сделки, результатов текущих и в плане ближайшего будущего. Нам нужно рассмотреть все варианты, и как только они будут перед нами, мы примем решение.

Я верю в нашу группу хоккеистов, у нас хороший коллектив. У нас команда, которая близка по духу. У нас есть многие компоненты, чтобы совершить хороший кубковый поход и выиграть Кубок Стэнли», — сказал Кекяляйнен в интервью официальному сайту НХЛ.