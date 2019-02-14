Фридман: обмен Панарина может вдохнуть новую жизнь в «Лос-Анджелес»

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможный переход нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина перед дедлайном.

«Мне интересно, включится ли «Лос-Анджелес» в гонку за Панарина. «Короли» не заинтересованы в длительной перестройке состава, и считается, что Южная Калифорния занимает одно из первых мест в списке приоритетов Артемия. Конечно, «Кингз» может подождать до 1 июля, но есть выгода приобрести его уже сейчас. У «Лос-Анджелеса» есть два выбора в первом раунде драфта, один из них был получен за обмен Джейка Маззина в «Торонто».

«Коламбус», помнится, был заинтересован в Илье Ковальчуке, но он сам может контролировать, куда отправиться, а «мундиры» могут не захотеть брать себе его контракт, который действует ещё два сезона. Обмен Панарина может вдохнуть в «Лос-Анджелес» новую жизнь», — отметил Фридман.