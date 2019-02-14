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«Анахайм» прервал серию поражений, победив «Ванкувер». В активе Бойла — шат-аут

«Анахайм» прервал серию поражений, победив «Ванкувер». В активе Бойла — шат-аут
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 1:0.

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте первого периода забросил Якоб Сильверберг. Шведскому форварду ассистировали Девин Шор и Дерек Грант.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Сильверберг (Шор, Грант) – 06:30 (5x5)

Главным героем матча стал голкипер «Дакс» Кевин Бойл. Американский вратарь оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.

«Утки» проводили первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Боба Мюррея. Перед отставкой Рэнди Карлайла «Анахайм» проиграл семь матчей подряд и 18 из последних 20.

«Дакс» переместились на 14-е место в Западной конференции, заработав 53 очка после 57 встреч. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 128:182.

«Анахайм» уволил Карлайла, Мюррей стал и.о. главного тренера
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