«Анахайм» прервал серию поражений, победив «Ванкувер». В активе Бойла — шат-аут

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 1:0.

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте первого периода забросил Якоб Сильверберг. Шведскому форварду ассистировали Девин Шор и Дерек Грант.

Главным героем матча стал голкипер «Дакс» Кевин Бойл. Американский вратарь оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.

«Утки» проводили первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Боба Мюррея. Перед отставкой Рэнди Карлайла «Анахайм» проиграл семь матчей подряд и 18 из последних 20.

«Дакс» переместились на 14-е место в Западной конференции, заработав 53 очка после 57 встреч. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 128:182.