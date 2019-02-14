Источник: Толванен может стать компенсацией за обмен Панарина в «Нэшвилл»

«Нэшвилл Предаторз» надеется приобрести форварда первого звена до закрытия трансферного окна, которое состоится 25 февраля. Как сообщает издание The Fourth Period, одной из целей «хищников» является нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, за которого «Нэшвилл» может отдать форварда Ээли Толванена.

«Считается, что «хищники» сделали Толванена доступным для обмена. Панарин входит в сферу их интересов, так же как и форварды «Оттавы» Марк Стоун и Мэтт Дюшейн и нападающий «Рейнджерс» Кевин Хейз. Сделка с Панариными или Стоуном почти наверняка будет включать в себя выбор в первом раунде драфта, который будет приплюсован к Толванену или какому-то другому активу. Генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл указал, что готов заплатить высокую цену, если нужные ему игроки будут доступны», — отмечает издание.

В нынешнем сезоне 19-летний Толванен сыграл 4 матча за «Нэшвилл», набрав 2 (1+1) очка, а большую часть чемпионата провёл в фарм-клубе (35 матчей, 18 очков). На МЧМ-2019 Толванен стал обладателем золотой медали в составе сборной Финляндии.