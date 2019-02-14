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Аткинсон: что будет после ухода Панарина? Нормально, Нэш и Габорик тоже уходили

Аткинсон: что будет после ухода Панарина? Нормально, Нэш и Габорик тоже уходили
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением о возможном обмене нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского.

«Всё, что должно случиться, то и произойдёт. Не я принимаю решения об обмене или уходе. У нас хорошая команда, а Ярмо Кекяляйнен всегда был успешен, когда ему требовалось обменять звёздных хоккеистов. Он всегда получал хороших игроков взамен, так что я полностью в него верю.

Жалко ли будет отпускать Панарина и Бобровского? Послушайте, я в «Коламбусе» уже восемь лет. Помню, как уходил Рик Нэш, как уходили Мариан Габорик и Джефф Картер. У нас всё будет хорошо. Ярмо не боится делать ходы и принимать решения, которые будут лучше для клуба. Не знаю, что именно он сделает, у меня нет хрустального шара. Но мы не беспокоимся о будущем», — приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

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