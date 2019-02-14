Счётная палата: «Сибирь» незаконно получила из бюджета 595 млн рублей субсидий

«Сибирь», по данным Контрольно-счётной палаты Новосибирской области, незаконно получила из бюджета области 595 млн руб. субсидий, информирует «РБК.Новосибирск».

«По данным проверки Контрольно-счётной палаты (КСП), проведённой ведомством в первом полугодии прошлого года, ХК «Сибирь» не имел право на субсидию в 2016 и 2017 годах, потому что у него на тот момент были задолженности по платежам в бюджет. Этот факт по действовавшим нормам запрещал получение клубом средств из бюджета», — указано в официальном сообщении КСП.

В министерстве спорта Новосибирской области после обнаружения нарушения сообщили, что финансовая помощь клубу была предоставлена в силу сложившихся на тот момент обстоятельств.

«Получение клубом субсидий было крайне необходимо для обеспечения своевременной выплаты заработной платы хоккеистам, тренерскому штабу и работникам, а также для покрытия административно-хозяйственных расходов, связанных с участием команды в чемпионате", — ответили в Минспорта.

В нынешнем чемпионате «Сибирь» продолжает борьбу за попадание в Кубок Гагарина. Команда Александра Андриевского занимает девятое место в Восточной конференции, отставая на три очка от «Трактора».