Исторический шат-аут Бойла в НХЛ — в обзоре матча «Анахайм» — «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 1:0.



Единственную шайбу в матче на седьмой минуте первого периода забросил Якоб Сильверберг. Шведскому форварду ассистировали Девин Шор и Дерек Грант.

Главным героем матча стал голкипер «Дакс» Кевин Бойл. Американский вратарь оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков. Для 26-летнего Бойла эта игра стала первой в карьере в стартовом составе в НХЛ. Бойл повторил клубное достижение Джона Гибсона, который также впервые в лиге отыграл на ноль в матче с «Ванкувером».

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

«Утки» проводили первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Боба Мюррея. Перед отставкой Рэнди Карлайла «Анахайм» проиграл семь матчей подряд и 18 из последних 20.