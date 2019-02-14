Лучший бомбардир «Нефтехимика» Юусо Пуустинен не сыграет с «Сибирью»

«Нефтехимик» обновил срок помещения в лазарет нападающего Юусо Пуустинена, информирует Континентальная хоккейная лига в пресс-релизе. Финский форвард не поможет команде Вячеслава Буцаева до 19 февраля.

Таким образом, Пуустинен пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который состоится сегодня, 14 февраля. 30-летний Пуустинен является лучшим снайпером и бомбардиром нижнекамской команды. В 51 матче регулярного чемпионата финский форвард забросил 20 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 штрафных минутах. Пуустинен проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Нижнекамская команда сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф. «Волки» занимают 10-е место на Востоке КХЛ, отставая от «Трактора» на шесть очков.