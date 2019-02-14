Василий Кошечкин установил вратарский рекорд для чемпионатов России и СССР

Вчера, 13 февраля, «Металлург» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 4:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

Ворота магнитогорского клуба защищал Василий Кошечкин, для которого эта игра стала 727-й за карьеру в чемпионатах России и СССР. Кошечкин установил вратарский рекорд по количеству матчей в отечественных чемпионатах. Прежнее достижение принадлежало трагически ушедшему из жизни Александру Вьюхину (726 игр).

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка точным броском отметился форвард гостей Никита Комаров. Уральцы восстановили равновесие стараниями Максима Матушкина, а затем вышли вперёд после гола Ивана Верещагина. В середине третьего периода преимущество «Магнитки» укрепил Мэтт Элиссон, а в концовке он оформил дубль, забросив в пустые ворота.