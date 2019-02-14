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Макдэвид: я очень расстроен, должен был использовать шансы забить «Питтсбургу»

Макдэвид: я очень расстроен, должен был использовать шансы забить «Питтсбургу»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подвёл итоги проигранной встречи с «Питтсбург Пингвинз» (1:3). У форварда была возможность сравнять счёт в игре, но он не сумел реализовать буллит.

«У нас было много шансов сравнять счёт. Я сам должен был использовать парочку. Надо отдать им должное. Они забили дважды за четыре минуты и удержали преимущество. Вообще, я очень расстроен. Мы провели хороший матч. В таких надо набирать очки», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд после четырёх поражений и с 67 очками закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» восемь проигрышей в девяти встречах. «Нефтяники» с 53 баллами – 13-е на Западе.

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