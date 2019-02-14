Анкипанс — о Майоне на Евровидении: отправим его в космос, за Кубком Гагарина

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс рассказал, кто не сыграет в составе его команды во встрече на открытом воздухе с минским «Динамо». Игра состоится завтра, 15 февраля.



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Думаю, что обе команды будут в одинаковых условиях при игре на открытом воздухе. Конечно, на «Арене-Рига» мы себя чувствуем гораздо комфортнее, это наш дом. Но это будет праздник для людей. В матче точно не сыграет Дзиеркалс, он получил травму в матче с Англией. Неудачно съездили. Балинскис тоже не сыграет. В Англии вообще был эмоциональный момент, мы были как дома. Люди, которые живут в Англии, смогли нас увидеть. Русских игроков не пустили, так как мы всегда в поездках и не могли сделать визу, это невозможно физически», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

