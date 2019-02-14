Дебютный матч Тарасова в КХЛ: 19-летний вратарь отразил 32 из 35 бросков

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов принял участие во встрече с «Адмиралом» из Владивостока (0:3). 19-летний голкипер впервые вышел на лёд в Континентальной хоккейной лиге, проведя на льду все 60 минут и отразил 32 из 35 бросков.



Счёт во встрече был открыт на 4-й минуте, голом отметился нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин. На 12-й минуте Войтек Полак увеличил преимущество подопечных Сергея Светлова, вскоре Константин Глазачев увеличил преимущество «моряков» до трёх шайб. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил вратарь «Адмирала» Антон Красоткин.



Напомним, Тарасов завоевал бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2019 года со сборной России.



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«Салават» без лидеров проиграл второй матч выезда, уступив «Адмиралу»