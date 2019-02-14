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Бурмистров провёл 9-й матч подряд без очков и четвёртый с отрицательным «+/-»

Бурмистров провёл 9-й матч подряд без очков и четвёртый с отрицательным «+/-»
Хоккей / КХЛ

Нападающему уфимского «Салавата Юлаева» Александру Бурмистрову не удалось отметиться очками в проигранной встрече с «Адмиралом» из Владивостока (0:3). Форвард провёл на площадке почти 19 минут, завершив встречу с показателем полезности «-1». Для 27-летнего Бурмистрова игра стала девятой подряд без набранных очков и четвёртой с отрицательным показателем полезности.

Счёт во встрече был открыт на четвёртой минуте, голом отметился нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин. На 12-й минуте Войтек Полак увеличил преимущество подопечных Сергея Светлова, вскоре Константин Глазачев увеличил преимущество «моряков» до трёх шайб. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил вратарь «Адмирала» Антон Красоткин.

Напомним, Бурмистрова выменяли из «Ак Барса» 30 ноября 2018 года.

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