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Светлов: хочу отметить Красоткина, третий матч на ноль играет в сезоне

Светлов: хочу отметить Красоткина, третий матч на ноль играет в сезоне
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:0).

«В целом игра была быстрой. Мне понравилось, что мы искали пути в атаке, даже при счёте 3:0 после первого периода не сворачивались, шли вперёд. Может быть, пару раз было немного авантюрно, получали опасные контратаки. Думаю, болельщикам понравилось. Хочу, конечно, отметить хорошую игру Антона Красоткина. На ноль он уже третий матч в этом сезоне играет. Это хорошо, это помогает и ему, и команде добиваться побед.

Александр Стрельцов приболел, поэтому не принял участия в матче. Что касается Ивана Мищенко, то пока точной информации нет, а по горячим следам вроде обошлось», — цитирует Светлова официальный сайт клуба.

«Салават» без лидеров проиграл второй матч выезда, уступив «Адмиралу»
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