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СКА подписал новый контракт с голкипером Хелльбергом

СКА подписал новый контракт с голкипером Хелльбергом
Хоккей / КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом, информирует официальный сайт двукратного обладателя Кубка Гагарина. Шведский голкипер поставил подпись под контрактом сроком ещё на три сезона, и будет выступать за «армейцев» до окончания чемпионата-2021/22.

27-летний вратарь в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 32 встречах, одержав 23 победы. В среднем Хелльберг отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 1.31.

Хелльберг делит игровое время с Игорем Шестёркиным, российский голкипер провёл на четыре игры меньше — 26 матчей. Швед чуть уступает Шестёркину по статистическим показателям.

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