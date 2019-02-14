«Нефтехимик» — «Сибирь»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 февраля, в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири». Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Нефтехимик» — «Сибирь»



Если у «Нефтехимика» осталось минимум шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина, то «Сибирь» — активный претендент на попадание в лидерскую восьмёрку Восточной конференции.