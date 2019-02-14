Гулявцев: «Амур» провёл отличный матч с одним из лидеров, никто не выпал

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с хоккейным клубом «Авангард» (3:0). Специалист отметил темп своих подопечных и поблагодарил за поддержку хабаровских болельщиков.



«Мы провели отличный матч против одного из лидеров нашего чемпионата. Сегодня в команде никто не выпал. Даже когда перешли на три звена, те ребята, которые не играли, всё равно сделали свою работу. Мы с первого периода держали темп и довели матч до победы. Команда заслужила эти два очка. Я поблагодарил игроков, а также хочу поблагодарить болельщиков», — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Авангарда».



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