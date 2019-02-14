Савицкис: смотрим на русских игроков, но в России больше смотрят на наших

Председатель совета правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал селекционную политику команды.



«Заработать на игроках? В футболе так делают, а у нас такого нет. У нас другая забота – как бы удержать таких игроков, как Майоне и Виделль. Как вы попали в точку по иностранцам – считайте, что со следующего сезона надо начинать искать по-новому. Богатые клубы переплачивают и забирают. Индрашиса вот забрали, Дарзиньш хорошо играет. Микс, кстати, недавно забросил нам красивую шайбу. КХЛ надо подумать, как сохранить команду. Начинать с нуля на следующий год – проблема. Попытаемся эту команду сохранить.



Игра Майоне? Он командный и харизматичный человек. Зрители его любят. Приглашение Жердева и Чистова? Спорт – это жизнь. Да, с кем-то мы не угадали. Мы смотрим на русских игроков, но в России больше смотрят на наших игроков», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.