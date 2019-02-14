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Рижское «Динамо» выступает за появление института аренды в КХЛ

Рижское «Динамо» выступает за появление института аренды в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Председатель совета правления рижского «Динамо», член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис высказал мнение о необходимости появления института аренды в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, сейчас аренда формально запрещена, но в скрытом виде используется многими клубами.

«Узаконить аренду в КХЛ? Я считаю, что это хорошая штука. Она даёт свободу действий командам, игрокам. Для рижского «Динамо» это было бы хорошо. Где-то игрок сидит, а у нас он будет играть. Мы бы его по договору аренды с удовольствием бы пригласили. Игроки должны стараться работать, это их жизнь. Драфт – тоже правильная процедура», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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