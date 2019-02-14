Дмитрий Кагарлицкий и Хенри Иконен получили дисквалификации

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решения по двум эпизодам матча «Динамо» (Москва) – «Йокерит» (5:3).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время или после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому лицу, замахивается на судью клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Йокерит» Хенри Иконена по п. 1.13 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Виталия Меньшикова по п. 3.4 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу; оставить без изменений наказание в отношении хоккеиста команды «Йокерит» Эмели Рясянена», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.