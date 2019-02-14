«Нефтехимик» — «Сибирь»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 февраля, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, имеющей важное турнирное значение.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов — Савченко, Карон — Брюле — Принс;

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;

Климонтов, Казаков — Романцев — Зырянов, Яковлев.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;

Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;

Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Огурцов, Авцин — Шарифьянов — Падакин, Здунов.

