Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 февраля, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, имеющей важное турнирное значение.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов — Савченко, Карон — Брюле — Принс;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;
Климонтов, Казаков — Романцев — Зырянов, Яковлев.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;
Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;
Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;
Огурцов, Авцин — Шарифьянов — Падакин, Здунов.
«Нефтехимик» — «Сибирь»: стали известны составы команд