Терещенко – о долгах московского «Динамо»: посмотрим, шарик кругленький

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал долги, которые ему не выплатило московское «Динамо».



«Каждый игрок – мастер. Не стоит говорить, что я главная звезда. Мы – одна команда. Не звёзды решают, а команда. К сожалению, мы не выполнили задачу. У нас есть ещё игры, которые надо провести на достойном уровне. Да, у нас есть проблемы, много травмированных. Сегодня катались всего три пятёрки. Но мы будем играть на победу. Есть болельщики, есть имя, которое надо держать на уровне.



Все думали, что я завершу карьеру? Я готовился и хотел играть, должен был играть. Я благодарен Минску, что пригласили меня. Каждый игрок смотрит в будущее, время покажет. Два года назад я уже играл на открытом воздухе в Твери. Приятные впечатления, здорово играть на открытом воздухе. Погода шикарная, лёгкий морозец, здорово.



Вернули ли деньги в московском «Динамо» и нет ли обиды на клуб? Посмотрим, шарик кругленький. Думаю, что в ближайшее время ситуация с долгами подвинется. Конечно, есть определённые намётки, в том числе законодательные решения, которые существуют», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.