«Барыс» опережает «Авангард» на четыре очка в борьбе за второе место Востока

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Андрея Скабелки опережают «Авангард» в борьбе за второе место Восточной конференции на четыре очка, «ястребам» осталось сыграть всего две игры в «регулярке», а «Барысу» — четыре.



Счёт во встрече «Барыса» и «Куньлуня» был открыт на 15-й минуте, точным броском отметился нападающий команды Андрея Скабелки Павел Акользин. На экваторе второго периода казахстанский клуб упрочил своё преимущество, заброшенную шайбу в актив записал форвард Роман Старченко. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, вскоре Джастин Фонтейн сократил отрыв «Куньлуня» до двух голов, установив окончательный счёт игры.