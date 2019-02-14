Терещенко: не думаю, что «Динамо» загнулось при Сафронове, ему помогли

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о своём уходе из московского «Динамо».



«Андрей Николаевич Сафронов мне помог, благодаря ему я не закончил. Он говорил, что мне надо играть. Я ему очень благодарен за то, что он меня поддерживал в трудную минуту. Дай бог, чтобы он вернулся в большой хоккей. Он – большой руководитель. Можно по-разному к нему относиться, но это руководитель, который вместе с Аркадием Романовичем Ротенбергом выстроил в «Динамо» вертикаль, которая существовала и приносила плоды, результат. К сожалению, сейчас от этого ушли.



Меня списали со счетов в родном клубе? Я не хочу на эту тему разговаривать. Это их решение. Я сделал правильно, по совести. Я был капитаном «Динамо» на тот момент. Другой ситуации я не видел. Да, мог оказаться в ХК «Сочи». Прошёл углублённое медицинское обследование, но это уже история. В Минске я рад, мне всё нравится. Я играю и получаю удовольствие от хоккея.



При Сафронове клуб в своё время загнулся? Я не думаю, что при нём загнулся. Ему помогли, чтобы он загнулся. И все об этом прекрасно знают. Поэтому говорить, что при нём клуб загнулся, – неправильно. При нём клуб выигрывал, играл здорово. Ещё и «вышка» стала чемпионом, а после этого всех разогнали. Причём своих воспитанников. Где сейчас играют Петунин, Марковин, Фёдоров? И дальше можно продолжать. Давайте оставим это на совести тех людей, кто это сделал», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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