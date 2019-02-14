Сидоренко — о проблемах с составом: готовлюсь, могу выйти поиграть за «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал, что из-за проблем с составом может сам выйти на лёд в игре с «Динамо» из Риги.



«Мы должны сделать праздник, но готовимся с рабочим настроением. Это календарный матч. Мы сыграли с Ригой три матча, они всегда были упорные. Результат был неизвестен до последней минуты. Думаю, что завтра будет такой же матч, но на воздухе немножко по-другому. Быстрее будем двигаться!



Мотивирую команду тем, что с прицелом на сборную даю много играть молодым хоккеистам. Мы уже полтора месяца из-за травм играем в 15 человек. Это очень тяжело, но продолжали набирать очки. Конечно, где-то не хватает мастерства, но самоотдача у ребят есть.



На открытом воздухе и лёд совсем другой, освещение тоже, надо привыкнуть к площадке. Сам тоже готовлюсь, может, выйду поиграть, если будут проблемы с составом», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.