«Нефтехимик» — «Сибирь»: гости пропустили четыре гола в первом периоде

В первом периоде встречи нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири» команда гостей пропустила сразу четыре гола. Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и Арсен Хисамутдинов, оформивший дубль. «Сибирь» сумела отыграть один гол в концовке усилиями Николая Демидова. После третьего гола вратарь гостей Алексей Красиков был заменён на Дэнни Тейлора.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов — Савченко, Карон — Брюле — Принс;

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;

Климонтов, Казаков — Романцев — Зырянов, Яковлев.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;

Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;

Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Огурцов, Авцин — Шарифьянов — Падакин, Здунов.