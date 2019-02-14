С. Костицын: хотим победить рижское «Динамо», хотя для нас матч ничего не решает

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын поделился ожиданиями от встречи с рижским «Динамо». Игра на открытом воздухе в Риге состоится завтра, 15 февраля.



«Собираемся выигрывать. Понятно, что матч для нас ничего не решает. Но выйдем и постараемся выиграть. Знаете, мы все профессионалы. Должны играть для своих болельщиков, для своего города. Мне всё равно, с кем играть, сверхнастроя на Ригу не будет, как и на другие команды. Для меня это будет первый матч на открытом воздухе. Атмосферу ещё не прочувствовал, завтра посмотрим. В детстве если только играл на открытом воздухе, но не на профессиональном уровне. Разве что тренировался», — передаёт слова Костицына корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.