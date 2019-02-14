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Уитни: Малкин — психопат, он махнул клюшкой, как чёртовым мечом

Уитни: Малкин — психопат, он махнул клюшкой, как чёртовым мечом
Хоккей / НХЛ

Экс-игрок «Питтсбург Пингвинз» и ХК «Сочи» Райан Уитни поделился мнением о нарушении российским нападающим «Пингвинов» Евгением Малкиным в матче с «Филадельфией Флайерз». Россиянин отмахнулся клюшкой от соперника, за что получил один матч дисквалификации.

«Если вы смотрели „Питтсбург“ в последние 10—12 лет, сообщаю, Евгений Малкин — психопат, особенно когда его выводят из себя. Конечно, его дважды перед этим ударили. Он махнул клюшкой, как чёртовым мечом, да так сильно, что мог снести парню башку», — приводит слова Уитни «Спорт-экспресс» со ссылкой на подкаст Spittin’ Chiclets.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Напомним, ранее Уитни громко высказывался о периоде карьеры в России, негативно оценив работу клуба и быт в стране.

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