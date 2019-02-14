Фрейзер: «Барыс» меня впечатлил, Скабелка проделывает отличную работу

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:3).



«Команда «Барыс» впечатлила. Понятно, почему они находятся на столь высоком месте в лиге. Очень приятно, что Андрей Скабелка проделывает отличную работу — хороший тренер. Поздравляю его команду с хорошей игрой сегодня. Мы начали медленно, во втором периоде было уже лучше, а в третьем провели довольно сильный отрезок. Но была проблема забить гол. Надо эту проблему решать как можно быстрее, потому что игр осталось не так много, хотелось бы что-нибудь выиграть.



Что касается травм, они преследовали команду весь сезон и ещё до моего прихода. И даже за время, что я здесь, это восемь игр, мы потеряли уже троих или четверых важных игроков. Но мы не только здесь отдыхали, мы провели три дня тренировок и как раз рассчитывали, что сможем подготовится к решающему отрезку чемпионата. Работали достаточно напряжённо. Сегодня у нас многое не получилось, не особенно везло. Но в целом, если говорить про какое-то место, в котором мы хотели бы оказаться во время перерыва, то Астана, наверное, самое хорошее место для этого», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».