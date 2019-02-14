Третьяк: вызов молодых игроков на Евротур говорит о преемственности в сборной

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о последних выступлениях различных сборных России.



«Важный этап провела национальная сборная. Штаб принял стратегическое решение при формировании состава для выступления на Шведских хоккейных играх. Вызов молодых игроков говорит о преемственности и работе главной команды страны на будущее. Мы чётко придерживаемся линии, что сборная открыта для всех, кто в данный момент показывает лучшую игру. Нельзя забывать, что главная задача Еврохоккейтура – просмотр и подготовка игроков к чемпионату мира, а также развитие хоккеистов, особенно молодых. Через выступление на международных турнирах, командную и индивидуальную работу в системе подготовки ФХР наша молодежь от этапа к этапу повышает свой уровень. Отметим, что национальная сборная смогла показать на турнире содержательный и командный хоккей.



Порадовали наши юниоры. Сборная U18 уверенно провела Турнир пяти наций в Сочи, одержав итоговую победу. Это очень важный успех и боевой опыт перед юниорским чемпионатом мира. В Швецию наша команда отправляется в ранге одной из сильнейших сборных мира, и ребятам предстоит это доказать на деле.



Сразу два подряд турнира проводят юниоры U17. В Швеции команда заняла второе место на турнире пяти наций, после чего сборная отправится представлять страну на Юношеском олимпийском фестивале. Наконец, юноши до 16 лет в Финляндии заняли второе место в турнире четырёх наций, выиграв два матча из трёх.



Порадовали наши девушки. Женская национальная сборная добилась отличного результата в Дмитрове, став первым в истории победителем Турнира шести наций», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

