Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Сборная России U17 проиграла Финляндии в матче за бронзу Юношеского фестиваля

Сборная России U17 проиграла Финляндии в матче за бронзу Юношеского фестиваля
Хоккей / Прочие

Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале, встреча завершилась со счётом 1:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еэту Лукас, Роби Джарвенти и Лука Найман. У сборной России шайбу в актив записал Илья Рычков.

В группе российские хоккеисты разгромили швейцарцев (7:1) и уступили чехам (1:2). Финальный матч турнира между сборными Чехии и Беларуси состоится сегодня, 14 февраля.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент