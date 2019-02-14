Сборная России U17 проиграла Финляндии в матче за бронзу Юношеского фестиваля

Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале, встреча завершилась со счётом 1:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еэту Лукас, Роби Джарвенти и Лука Найман. У сборной России шайбу в актив записал Илья Рычков.



В группе российские хоккеисты разгромили швейцарцев (7:1) и уступили чехам (1:2). Финальный матч турнира между сборными Чехии и Беларуси состоится сегодня, 14 февраля.