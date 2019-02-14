Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Сибирь» отыгралась с 0:4, но уступила «Нефтехимику» в овертайме

«Сибирь» отыгралась с 0:4, но уступила «Нефтехимику» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке переиграл новосибирскую «Сибирь», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Новосибирский клуб заработал одно очко в таблицу и сократил отставание от идущего восьмым «Трактора» до двух баллов.

В первом периоде команда хозяев сумела забить сразу четыре гола, авторами которых стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и Арсен Хисамутдинов, оформивший дубль. «Сибирь» ответила голом Павла Демидова. Во втором периоде подопечные Александра Андриевского сократили разрыв до минимума усилиями Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. На 56-й минуте Комаров, оформив дубль, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Михаэль Руохомаа.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
5 : 4
4:1, 0:2, 0:1, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Бикмуллин (Няттинен, Руохомаа) – 00:25 (5x5), 2:0 – Хисамутдинов (Порядин) – 05:29 (5x5), 3:0 – Порядин (Нестрашил, Шарипзянов) – 10:51 (5x4), 4:0 – Хисамутдинов (Нестрашил, Порядин) – 16:23 (5x4), 4:1 – Демидов (Саюстов, Миловзоров) – 19:34 (5x5), 4:2 – Комаров (Саюстов, Миловзоров) – 22:14 (5x4), 4:3 – Саюстов (Демидов, Миловзоров) – 34:14 (5x4), 4:4 – Комаров (Миловзоров, Шаров) – 55:05 (5x4), 5:4 – Руохомаа (Бикмуллин) – 61:14 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент