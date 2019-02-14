«Сибирь» отыгралась с 0:4, но уступила «Нефтехимику» в овертайме

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке переиграл новосибирскую «Сибирь», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Новосибирский клуб заработал одно очко в таблицу и сократил отставание от идущего восьмым «Трактора» до двух баллов.



В первом периоде команда хозяев сумела забить сразу четыре гола, авторами которых стали Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и Арсен Хисамутдинов, оформивший дубль. «Сибирь» ответила голом Павла Демидова. Во втором периоде подопечные Александра Андриевского сократили разрыв до минимума усилиями Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. На 56-й минуте Комаров, оформив дубль, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Михаэль Руохомаа.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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