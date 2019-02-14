Андриевский: такое начало не могли представить в кошмаре, но очко на вес золота

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский поделился впечатлениями от проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:5 ОТ). Новосибирский клуб сумел отыграться со счёта 0:4.



«Очень тяжёлая игра получилась. Начало матча, наверное, для нас даже в кошмарном сне не предвиделось. Никто не мог такое предположить. Конечно, с 0:4 отыграться тоже дорогого стоит. Два периода, считаю, можно занести нам в актив. И мы, и наш сегодняшний соперник боремся, цепляемся за последний шанс поиграть в плей-офф. Поэтому очки нужны всем. Ещё раз скажу, потому, как складывалась игра, после 0:4 очко для нас тоже на вес золота получилось. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика».



«Сибирь» отыгралась с 0:4, но уступила «Нефтехимику» в овертайме