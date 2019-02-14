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Буцаев: истина говорит о том, что игра в хоккей продолжается 60 минут

Буцаев: истина говорит о том, что игра в хоккей продолжается 60 минут
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранной встречи с новосибирской «Сибирью» (5:4 ОТ).

«Ребят — с победой! Мы провели очень здорово первый период. Истина говорит о том, что игра в хоккей продолжается 60 минут, а не 20, 50 и даже не 59 минут. Цена ошибки возрастает. Действительно, мы не совсем правильно играли во втором периоде, в третьем смогли перестроиться. Тем не менее это удаление соперник использовал стопроцентно. Здорово, что смогли забить в овертайме.

Почему перестала срабатывать связка Порядин – Нестрашил – Хисамутдинов? Не только эта связка перестала срабатывать. Вообще вся команда неправильно играла во втором периоде. Это недостаток опыта ведения игры. Когда ведешь с разницей в несколько шайб, должен правильно играть», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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