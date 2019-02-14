Буцаев: истина говорит о том, что игра в хоккей продолжается 60 минут

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранной встречи с новосибирской «Сибирью» (5:4 ОТ).



«Ребят — с победой! Мы провели очень здорово первый период. Истина говорит о том, что игра в хоккей продолжается 60 минут, а не 20, 50 и даже не 59 минут. Цена ошибки возрастает. Действительно, мы не совсем правильно играли во втором периоде, в третьем смогли перестроиться. Тем не менее это удаление соперник использовал стопроцентно. Здорово, что смогли забить в овертайме.



Почему перестала срабатывать связка Порядин – Нестрашил – Хисамутдинов? Не только эта связка перестала срабатывать. Вообще вся команда неправильно играла во втором периоде. Это недостаток опыта ведения игры. Когда ведешь с разницей в несколько шайб, должен правильно играть», — цитирует тренера официальный сайт команды.