«Тампа-Бэй» — «Даллас»: Сергачёв забросил третью шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». Подходит к концу первый период, хозяева впереди со счётом 4:0. Они нанесли восемь бросков по воротам гостей.

На 13-й минуте отличился российский защитник Михаил Сергачёв, ассистентами выступили Никита Кучеров и Брэйден Пойнт.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Это 19-е результативное действие Сергачёва в сезоне – на его счету три гола и 16 результативных передач в 53 матчах.

В прошлом сезоне Сергачёв набрал 40 (9+31) очков в 79 матчах «регулярки» НХЛ. До перехода в стан «молний» россиянин находился в системе «Монреаль Канадиенс», но провёл за канадскую команду всего четыре игры.