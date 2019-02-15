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24 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

24 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3.

Счёт на восьмой минуте открыл канадский нападающий «островитян» Кейси Сизикас. Во втором периоде он оформил дубль. Точку в матче поставил Джош Бейли, отличившийся в конце второго игрового отрезка.

На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 19.38 на льду (1.12 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27

«Айлендерс» одержали пятую победу в шести матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. «Коламбус» (67) прервал серию из четырёх выигрышей и остался седьмым.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0 : 3
0:1, 0:2, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Сизикас (Клаттербак, Грайсс) – 07:06 (5x5), 0:2 – Сизикас (Тэйвз, Бейли) – 25:50 (5x5), 0:3 – Бейли (Кюнхакль, Барзал) – 39:19 (5x5)
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