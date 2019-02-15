Гол Дадонова помог «Флориде» победить «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома в серии буллитов обыграл «Калгари Флэймз» — 3:2.

Счёт в середине второго периода открыл российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. На 47-й минуте Марк Янковски восстановил паритет. Вскоре Майк Хоффман вывел «пантер» вперёд, но «огоньки» снова отыгрались, отличился Расмус Андерссон. В серии послематчевых буллитов победу хозяевам принёс Винсент Трочек.

На счету Дадонова также показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 17.58 на льду. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 3:2. В составе хозяев дубль оформил Андреас Атанасиу, ещё один гол на счету Франса Нильсена. У канадской команды отличились Брэди Ткачук и Мэтт Дюшейн.