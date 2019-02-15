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Гол Дадонова помог «Флориде» победить «Калгари»

Гол Дадонова помог «Флориде» победить «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома в серии буллитов обыграл «Калгари Флэймз» — 3:2.

Счёт в середине второго периода открыл российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. На 47-й минуте Марк Янковски восстановил паритет. Вскоре Майк Хоффман вывел «пантер» вперёд, но «огоньки» снова отыгрались, отличился Расмус Андерссон. В серии послематчевых буллитов победу хозяевам принёс Винсент Трочек.

На счету Дадонова также показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 17.58 на льду. Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 3:2. В составе хозяев дубль оформил Андреас Атанасиу, ещё один гол на счету Франса Нильсена. У канадской команды отличились Брэди Ткачук и Мэтт Дюшейн.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 2
0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Дадонов (Писик, Хоффман) – 35:17 (5x5), 1:1 – Янковски (Хэнифин, Смит) – 46:51 (5x5), 2:1 – Хоффман (Яндл, Трочек) – 51:59 (5x5), 2:2 – Андерссон (Годро, Линдхольм) – 57:36 (5x5), 3:2 – Трочек – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 2
2:1, 1:1, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Атанасиу (Манта, Ларкин) – 10:44 (5x5), 1:1 – Ткачук (Уайт, Шабо) – 16:24 (5x5), 2:1 – Атанасиу – 17:42 (бул), 2:2 – Дюшейн (Балцерс, Тирни) – 33:39 (5x5), 3:2 – Нильсен (Хельм) – 37:00 (5x5)
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