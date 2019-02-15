Василевский вышел на первое место в истории «Тампы» по количеству шат-аутов

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромил «Даллас Старз» — 6:0.

Третьей звездой встречи стал вратарь «молний» Андрей Василевский. Он оформил пятый шат-аут в сезоне, отразив 32 броска. По количеству сухих матчей (17) он вышел на первое место в истории «Тампы», сравнявшись с Беном Бишопом.

В текущем сезоне в 35 матчах Василевский одержал 24 победы. Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» в среднем за встречу пропускает 2,45 шайбы, отражая 92,5% бросков.

Самым результативным игроком встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, вновь набравший 4 (1+3) очка. Дубль оформил Стивен Стэмкос. Также заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачёв, Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн.