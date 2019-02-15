24 сейва Варламова помогли «Колорадо» прервать серию из восьми поражений

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1. «Лавины» прервали серию из восьми поражений.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» отличился Брэндон Танев.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. На счету Никиты Задорова 6 силовых приёмов и 2 блок-шота за 19.22 на льду (3.45 – в меньшинстве). Дмитрий Куликов не принимал участия в матче.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

В составе «хищников» отличились Райан Хартман, Брайан Бойл и Виктор Арвидссон. У «Монреаля» заброшенной шайбой отметился Томаш Татар.