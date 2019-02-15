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24 сейва Варламова помогли «Колорадо» прервать серию из восьми поражений

24 сейва Варламова помогли «Колорадо» прервать серию из восьми поражений
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1. «Лавины» прервали серию из восьми поражений.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» отличился Брэндон Танев.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. На счету Никиты Задорова 6 силовых приёмов и 2 блок-шота за 19.22 на льду (3.45 – в меньшинстве). Дмитрий Куликов не принимал участия в матче.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

В составе «хищников» отличились Райан Хартман, Брайан Бойл и Виктор Арвидссон. У «Монреаля» заброшенной шайбой отметился Томаш Татар.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1 : 4
1:2, 0:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Тонинато (Грир, Джонсон) – 05:21 (5x5), 0:2 – Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 10:29 (5x5), 1:2 – Танев – 10:53 (5x5), 1:3 – Комфер (Ньето) – 26:12 (4x5), 1:4 – Андригетто (Ньето, Калверт) – 56:21 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 1
0:0, 1:0, 2:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Хартман (Смит) – 29:49 (5x5), 1:1 – Татар (Шоу, Бенн) – 45:26 (5x5), 2:1 – Бойл (Суббэн, Йози) – 48:36 (5x5), 3:1 – Арвидссон (Джохансен, Эллис) – 51:00 (5x5)
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