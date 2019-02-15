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«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» благодаря голу Анисимова и трём очкам Кейна

«Чикаго» обыграл «Нью-Джерси» благодаря голу Анисимова и трём очкам Кейна
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

К 17-й минуте «дьяволы» повели со счётом 2:0, отличились Деймон Сиверсон и Трэвис Зэйджак. Ещё до первого перерыва Патрик Кейн одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке Дрейк Каджула и Джонатан Тэйвз вывели «Чикаго» вперёд. Впоследствии голами отметились Артём Анисимов и Брэндон Саад.

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Также на счету Анисимова результативная передача, 2 броска в створ и силовой приём за 15.35 на льду. Самым результативным игроком встречи стал Патрик Кейн, преследующий Никиту Кучерова в бомбардирской гонке. Он набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 2
1:2, 2:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Сиверсон (Сени) – 07:14 (5x5), 0:2 – Зейджак (Юханссон, Братт) – 16:42 (5x4), 1:2 – Кейн (Сикура, Анисимов) – 18:17 (6x5), 2:2 – Каджула (Кейн, Кит) – 20:20 (5x5), 3:2 – Тэйвз (Куккук, Кейн) – 33:12 (5x5), 4:2 – Анисимов (Густафссон, Саад) – 53:36 (5x5), 5:2 – Саад – 55:15 (4x5)
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