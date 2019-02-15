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«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне

«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыгрывает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт второй период, команда Тодда Рирдена впереди – 4:1.

В начале игрового отрезка отличился капитан гостей Александр Овечкин. Ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон. В первом периоде Овечкин сам выступил в роли ассистента, когда забивал Ти Джей Оши.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин является лидером в снайперской гонке (39 голов), опережая на пять шайб ближайших преследователей: Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.

Овечкин вышел на чистое 5-е место в НХЛ по очкам в большинстве среди европейцев
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