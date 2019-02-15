Кейн — 7-й игрок в истории НХЛ с результативными передачами в 15 матчах подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал Патрик Кейн, преследующий Никиту Кучерова в бомбардирской гонке. Он набрал 3 (1+2) очка. Американский нападающий продлил серию с результативными передачами до 15 матчей, став седьмым игроком в истории НХЛ с подобным достижением.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (23 матча, сезон-1990/91), второе место занимает Адам Оутс (18, 1992/93), топ-3 замыкает Пол Коффи (17, 1983/84). В сезоне-2000/01 Яромир Ягр ассистировал партнёрам на протяжении 16 игр кряду. 15-матчевые серии в активе Брайана Лича (1991/92) и Яри Курри (1983/84). Отметим, что Гретцки также имеет на счету две серии из 17 матчей с голевыми передачами.