Проведшему 1000-й матч в НХЛ Крису Куницу подарили серебряную клюшку

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

Эта игра стала 1000-й в НХЛ для знаменитого форварда «ястребов» Криса Куница. 39-летний канадский нападающий является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в 2007 году в составе «Анахайм Дакс», а в 2009, 2016, 2017 годах в «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной команды Куниц выиграл Олимпийские игры 2014 года и сыграл в финале чемпионата мира — 2008.

Перед матчем состоялась церемония чествования Куница, в которой приняли участие члены его семьи.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Чикаго».

Коллекцию Куница пополнила серебряная клюшка, на которой выгравирована дата юбилейного матча.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Чикаго».