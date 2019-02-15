Мэттьюс забил 100 голов за 187 матчей – лучший результат «Торонто» за 85 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде переиграл «Вегас Голден Найтс» — 6:3.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 3 (2+1) очка в матче. Первый гол стал для 21-летнего американца 100-м в лиге. Он забил его в 187-м матче в карьере.

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

До Остона только двум игрокам в истории «Лифс» удавалось сделать это быстрее – Реду Ноблю (сезон-1922/23, 112 матчей) и Чарли Конахеру (сезон-1933/34, 162 матча).

В составе юниорской сборной США первый номер драфта НХЛ-2016 дважды становился чемпионом мира в 2014 и 2015 годах, а также был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком ЮЧМ-2015. На молодёжном чемпионате мира 2016 года завоевал бронзовую медаль.