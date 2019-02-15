Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши набрал 500-е очко в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Подопечные Питера Дебура потерпели первое поражение за семь последних игр.

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши набрал 3 (2+1) очка в матче.Это позволило 32-летнему американцу достичь отметки в 500 баллов в НХЛ. За 712 матчей в лиге американский форвард забросил 205 шайб и сделал 295 результативных передач.

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

В минувшем сезоне Оши впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В составе национальной команды он является участником чемпионатов мира 2009, 2010 и 2013 годов, Кубка мира 2016 года и Олимпийских игр 2014 года. В 2013 году Ти Джей завоевал бронзовые медали мирового первенства.