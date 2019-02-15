Ковальчук выполнил эффектный силовой приём, приведя в восторг партнёров

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс» — 3:4. Подопечные Уилли Дежардена потерпели третье поражение подряд.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук выполнил эффектный силовой приём против защитника «Ванкувера» Алекса Бьеги. Хит Ковальчука очень понравился его партнёрам по команде Алеку Мартинесу и Дрю Даути.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Ковальчук провёл на льду 16 минут 44 секунды, отметившись тремя бросками в створ ворот. В серии послематчевых бросков российский форвард был точен. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 16.31, заработав показатель полезности "+1".