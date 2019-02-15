Итоги дня НХЛ для россиян: 11 очков Кучерова в 3 играх, Тарасенко обновил рекорд

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В 11 матчах приняли участие 21 представитель России.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три голевые передачи. В последних трёх матчах на счету Никиты 11 очков. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль. Российский нападающий продлил результативную серию до 10 матчей (личный рекорд), в которых набрал 17 очков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для него 39-й в сезоне. Российский нападающий сохраняет лидерство в гонке снайперов, увеличив отрыв от преследователей – Джеффа Скиннера из «Баффало» и Патрика Кэйна из «Чикаго» – до пяти голов. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов набрал 2 (1+1) очка. Российский нападающий забросил девятую шайбу в сезоне и прервал 11-матчевую безголевую серию. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска из 25. Российский голкипер прервал шестиматчевую серию поражений. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отыграл на ноль, благодаря чему повторил клубный рекорд Бена Бишопа, на счету которого также 17 шат-аутов.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 24 из 27 88,9 0:3 Худобин «Даллас» 16 из 21 76,2 0:5 Василевский «Тампа» 32 из 32 100,0 6:0 Варламов «Колорадо» 24 из 25 96,0 4:1