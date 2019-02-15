39-летний Джо Торнтон вышел на 15-е место в истории НХЛ по очкам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Подопечные Питера Дебура потерпели первое поражение за семь последних игр.

Единственную шайбу «акул» забросил Кевин Лабанк, которому ассистировал Джо Торнтон. Для легендарного нападающего «Шаркс» это очко стало 1458-м за карьеру в НХЛ. Торнтон вышел на 15-е место в истории НХЛ по очкам в лиге, превзойдя результат Теэму Селянне (1457). Следующей целью для Джо являются позиции Стэна Микиты (1467).

Примечательно, что 12 февраля 39-летний форвард вышел на 15-е место в истории НХЛ по количеству матчей. Также на этой неделе он вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по результативным передачам, превзойдя результат Горди Хоу.